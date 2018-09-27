Быть украинцем или татарином в оккупированном Крыму сегодня является преступлением - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко призвал Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций поддержать новый проект резолюции, который будет рассматриваться в конце года, в отношении оккупированного Россией Крыма с целью поддержки политических заключенных.
Об этом президент Украины заявил во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"С первого дня незаконной оккупации Крыма крымские татары и этнические украинцы подвергаются репрессиям и дискриминации. Зафиксировано множество случаев убийств, пыток, преследований и арестов по сфабрикованным обвинениям", - подчеркнул Порошенко.
"Список заложников и жертв российского оккупационного режима в Крыму растет почти ежедневно. Кажется, что быть украинцем или крымским татарином в сегодняшних реалиях оккупированного полуострова является уголовным преступлением", - подчеркнул глава государства.
Он напомнил о незаконно осужденных Россией Вололимире Балухе и Олеге Сенцове, которые "объявили голодовку в знак протеста, поэтому сейчас они балансируют на грани жизни и смерти".
"Я глубоко ценю чрезвычайное проявление поддержки и единства по всему миру в попытке вызволить этих храбрых людей", - заявил президент.
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"К сожалению, Кремль остается равнодушным к этим обращениям международного сообщества и многих представителей русской интеллигенции. Я призываю страны-члены ООН приложить больше усилий для того, чтобы достичь уважения прав человека во временно оккупированном Крыму путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркнул Порошенко.
Кроме того, президент напомнил, что с начала российской агрессии в 2014 году оккупанты удерживают на неконтролируемой территории Донбасса десятки украинцев.
"Все украинские предложения обменять российских граждан, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, на украинцев, которых держат как политзаключенных, полностью игнорируются", - заявил Порошенко.
"Это очередной пример безответственности России: сначала подстрекать и отправлять своих граждан на войну, а позже просто бросить их на произвол судьбы", - сказал глава государства.
"Вот главная черта современной России – им безразлично. Им безразлично страданий. Им нет дела до правды. Им безразлично закона. Они думают, что их военная мощь и статус в ООН дают на это право. Мы – те, кто должен доказать, что они ошибаются. Мы – те, кто должен заставить их не быть равнодушными", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины готовит проект резолюции для рассмотрения на Генеральной ассамблее по Крыму на конец года.
В новый проект резолюции по оккупированному Крыму, который в конце года вынесут на заседание Генассамблеи ООН, будет включен вопрос политзаключенных.
19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». За нее проголосовали 70 стран. Против были 26 стран, воздержались 76.