Быть украинцем или татарином в оккупированном Крыму сегодня является преступлением - Порошенко

Президент Украины призвал страны-члены ООН приложить больше усилий для достижения уважения прав человека во временно оккупированном Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций поддержать новый проект резолюции, который будет рассматриваться в конце года, в отношении оккупированного Россией Крыма с целью поддержки политических заключенных.

Об этом президент Украины заявил во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"С первого дня незаконной оккупации Крыма крымские татары и этнические украинцы подвергаются репрессиям и дискриминации. Зафиксировано множество случаев убийств, пыток, преследований и арестов по сфабрикованным обвинениям", - подчеркнул Порошенко.

"Список заложников и жертв российского оккупационного режима в Крыму растет почти ежедневно. Кажется, что быть украинцем или крымским татарином в сегодняшних реалиях оккупированного полуострова является уголовным преступлением", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил о незаконно осужденных Россией Вололимире Балухе и Олеге Сенцове, которые "объявили голодовку в знак протеста, поэтому сейчас они балансируют на грани жизни и смерти".

"Я глубоко ценю чрезвычайное проявление поддержки и единства по всему миру в попытке вызволить этих храбрых людей", - заявил президент.

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"К сожалению, Кремль остается равнодушным к этим обращениям международного сообщества и многих представителей русской интеллигенции. Я призываю страны-члены ООН приложить больше усилий для того, чтобы достичь уважения прав человека во временно оккупированном Крыму путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, президент напомнил, что с начала российской агрессии в 2014 году оккупанты удерживают на неконтролируемой территории Донбасса десятки украинцев.

"Все украинские предложения обменять российских граждан, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, на украинцев, которых держат как политзаключенных, полностью игнорируются", - заявил Порошенко.

"Это очередной пример безответственности России: сначала подстрекать и отправлять своих граждан на войну, а позже просто бросить их на произвол судьбы", - сказал глава государства.

"Вот главная черта современной России – им безразлично. Им безразлично страданий. Им нет дела до правды. Им безразлично закона. Они думают, что их военная мощь и статус в ООН дают на это право. Мы – те, кто должен доказать, что они ошибаются. Мы – те, кто должен заставить их не быть равнодушными", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины готовит проект резолюции для рассмотрения на Генеральной ассамблее по Крыму на конец года.

В новый проект резолюции по оккупированному Крыму, который в конце года вынесут на заседание Генассамблеи ООН, будет включен вопрос политзаключенных.

19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». За нее проголосовали 70 стран. Против были 26 стран, воздержались 76.