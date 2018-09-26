Выбор единого кандидата в президенты стал главным "камнем преткновения" на переговорах об объединении "За життя" и "Оппоблока" - СМИ

Сейчас в "штабе объединения" также рассматривается вариант не выдвигать кандидата на президентские выборы вообще.

Несмотря на серьезные перспективы от объединения политсил "За життя" и "Оппоблок", все забуксовало сразу на этапе первых сложных решений: как разделить партию и кого выдвинуть кандидатом в президенты.

Объединение публично началось с призыва Рабиновича выбрать единого кандидата. Об этом пишет "Украинская правда".

Но сразу оказалось, что если посадить за один стол сразу нескольких кандидатов из первой десятки социологических списков, то заставить кого-то из них уступить очень непросто.

Левочкин считает, что кандидатом должен быть Бойко, Ахметов готов ставить на Александра Вилкула, Медведчук – на Рабиновича.

Мало того, что каждая группа имеет своего кандидата, они еще и категорически не доверяют кандидатам других групп.

Депутаты из группы Ахметова считают, что Рабиновича нельзя выдвигать в президенты. Не потому, что у него что-то не так с рейтингом или ораторскими данными. А банально потому, что один раз он "Оппоблок" уже "кидал". Пройдя в Раду по списку "Оппоблока", Рабинович потратил на войну с этой партией половину депутатской каденции.

Группа Фирташа-Левочкина также не собирается сниматься под Рабиновича.

Кроме того, у группы есть свой кандидат – Юрий Бойко, который уже сейчас, до объединения, имеет самый высокий личный рейтинг среди тех, кто собирается на эти объединительные совещания.

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Однако против кандидатуры Бойко категорически выступает крыло Ахметова.

"Мы сказали прямо: если Бойко станет кандидатом в президенты, то мы в такое объединение просто не пойдем. Под Бойко – точно нет", – с каменным выражением лица рассказал УП один из самых влиятельных членов группы Ахметова.

Причин такой категоричности несколько. Первая – личное неприятие Бойко ближайшими к Ахметову людьми типа Бориса Колесникова и Вадима Новинского.

Эти на первый взгляд мелочи на самом деле являются причиной очень серьезного напряжения в ОБ, которое порой едва не доходит до открытых столкновений. Не производят впечатления на группу Ахметова и рейтинги Бойко. Одним словом, ситуация более чем напряженная.

В разговоре с УП Рабинович заверил, что вопрос единого кандидата сейчас самый важный.

Но, по данным УП, сейчас в "штабе объединения" рассматривается вариант не выдвигать кандидата на президентские выборы вообще.

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"Если будет большой конфликт по единому кандидату – ничего страшного не будет, если мы президентские пропустим. Если мы перессоримся, то зачем это надо! Наша цель – парламент, он будет все решать", – рассказывает один из участников переговоров.

По его словам, формальной причиной для демарша может стать непроведение выборов на оккупированных территориях.

"Мы можем просто заявить, что пока Донбасс и Крым не вернется в Украину, участие в выборах президента для нас нелегитимная. Потому что наш избиратель не может прийти на участок. Поэтому у нас может будет антимобилизационная кампания", – объясняет возможную стратегию ОБ один из ее создателей.