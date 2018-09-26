Президентский рейтинг от КМИС: Зеленский сравнялся с Порошенко

На втором месте по результатам опроса оказались Порошенко и Зеленский - у них по 6,5%

Если бы выборы президента Украины проходили в сентябре, то 10,6% опрошенных граждан проголосовали бы за Юлию Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного с 8 по 23 сентября 2018 года.

На втором месте оказались Петр Порошенко и Владимир Зеленский - у них по 6,5%. Далее идет Анатолий Гриценко, у него 6%.

4,6% готовы проголосовать за Святослава Вакарчука, 4,4% – за Юрия Бойко, 4,1% – за Вадима Рабиновича, 3,7% – за Олега Ляшко, 2,3% – за Андрея Садового, 1,1% – за Александра Шевченко, за других кандидатов – всего 5,1%.

При этом 4,9% вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень, 12,4% – решили не участвовать в голосовании, 26,6% – не определились, за кого голосовать, 1,3% – отказались отвечать на вопрос.

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Кроме того, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближе всего к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине сентября), то получается:

19,3% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,

11,9% – за Петра Порошенко,

11,8% – за Владимира Зеленского,

10,9% – за Анатолия Гриценко,

8,4% – за Святослава Вакарчука,

8,1% – за Юрия Бойко,

7,5% – за Вадима Рабиновича,

6,7% – за Олега Ляшко,

4,2% – за Андрея Садового,

2% – за Александра Шевченко,

за других кандидатов – всего 9,3%.

Методом личного интервью опрошены 2026 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% — для показателей, близких к 25%, 2,0% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.