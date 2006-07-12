Рядовые социалисты хотят исключить из партии Мороза

Рядовые социалисты намерены инициировать проведение внеочередной конференции Социалистической партии Украины (СПУ) для принятия решения об исключении из своих рядов лидера партии, председателя Верховной рады Украины Александра МОРОЗА.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевского областного совета, депутат от СПУ Константин БОНДАРЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Устав партии предусматривает такую процедуру. Сейчас создана инициативная группа по юридическому оформлению такого решения. МОРОЗ разменял интересы избирателей на портфели. Мы будем призывать однопартийцев собраться и принять решение об исключении МОРОЗА из состава СПУ», - сказал К.БОНДАРЕВ.

Депутат Киевского облсовета предположил, что решение о созыве внеочередной конференции СПУ будет принято в течение недели. Кроме того, он не исключил, что депутаты фракции СПУ в Верховной Раде также могут быть исключены из рядов партии.

К.БОНДАРЕВ также сообщил, что 3 из 14 депутатов от СПУ в Киевоблсовете вышли из состава фракции социалистов, а Ривненская областная организация партии самораспустилась после того, как фракция СПУ в Верховной раде подписала соглашение о создании антикризисной коалиции с Партией регионов и Коммунистической партией Украины. «Сегодня речь идет о предательстве. В Украине СПУ оставалась единственной последовательной партией, а сейчас концепция ее стратегии развернута на 180 градусов», - считает он.

При этом К.БОНДАРЕВ подчеркнул, что не имеет намерений выходить из состава партии или сжигать партийный билет. «Партия должна быть сохранена. Но без предателей», - подчеркнул депутат Киевского облсовета.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов, СПУ и КПУ 7 июля создали антикризисную коалицию. Председатель Верховной Рады Украины А.МОРОЗ объявил о роспуске Коалиции демократических сил и об образовании новой – антикризисной коалиции 11 июля на утреннем заседании Верховной Рады Украины. Соглашение о создании антикризисной коалиции поддержали два депутата от фракции «Наша Украина» и один депутат – от фракции БЮТ.