Тимошенко развенчала миф про 321 доллар

Украина полностью обеспечена газом на 2008 год. Об этом заявила во время пресс-конференции премьер-министр Юлия Тимошенко. Она отметила, что весь газ без исключения в 2008 г. придет в Украину по цене 179,5 дол. за 1 тыс. куб м. Газ, который Украина взяла в долг у России в начале года, вернут летом. Это будет газ среднеазиатского происхождения. Премьер подчеркнула, что в соглашении с "Газпромом" нигде не фигурирует цена в 321 доллар .

Подтверждение слов Тимошенко можно найти в сегодняшнем номере газеты "Коммерсант":"Источник "Ъ" в "Газпроме" подтвердил, что в соглашении с Украиной конкретная цена не указана, а зафиксирован только объем потребленного российского газа".