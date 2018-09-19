Обвинениями Омеляна пытаются лишить «политического старта» — СМИ

Ранее, говоря о собственном будущем, Омелян признался, что после министерства уходить в бизнес не собирается: «Я все время был на государственной службе, поэтому когда это все закончится, то политика».

Обвинениями против министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна чиновника могут пытаться лишить политического будущего. Об этом говорится в материале gazeta.ua.

Как говорится в статье, Омелян использует результаты работы на посту министра и публичность в том числе для создания собственного политического имиджа. Так, намерения запустить в Украине Гиперлуп или остановить железнодорожное сообщение с РФ вслед за авиационным сделали его известным далеко за пределами Украины. Ранее, говоря о собственном будущем, Омелян признался, что после министерства уходить в бизнес не собирается: «Я все время был на государственной службе, поэтому когда это все закончится, то политика».

Такая активность не могла остаться незамеченной, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Надо дать понять (Омеляну — ред.), что несогласованную с высшим руководством политическую активность надо прекратить. За политику никто не будет вручать подозрение и залог объявлять, вот нашли повод, — цитирует политолога gazeta.ua. — Речь идет о том, чтобы сбить на взлете, лишить площадки для политического старта».

Со своей стороны политолог Алексей Якубин считает, что Омелян может воспользоваться дополнительным вниманием и набрать политического веса: «Он заявит, что стал жертвой режима и на этой волне начнет политическую карьеру».

Напомним, 13 сентября НАБУ вручило министру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и недекларировании. 14 сентября Соломенский райсуд Киева отпустил министра на поруки. В тот же день стало известно об аналогичных обвинениях в адрес еще двоих представителей «Народного фронта» — министра юстиции Павла Петренко и нардепа Антона Геращенко.