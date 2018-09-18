Рабинович: Нужно остановить безвластие и хаос в стране

Царящие в Украине хаос и безвластие необходимо остановить.

Об этом заявил народный депутат, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович, комментируя нападение националистов на корреспондента телеканала NewsOne, которое произошло в понедельник, 17 сентября, под стенами Генеральной прокуратуры Украины.

«Сегодняшнее нападение под ГПУ на журналистку телеканала NewsOne показало всей стране, кто у власти, цену этой власти и то, к чему мы идем. Если начинают бить девочку-журналистку прямо под стенами Генеральной прокуратуры, значит сегодня в стране царит полный хаос, и власти нет как таковой. Нам нужно остановить безвластие и хаос в стране!» – уверен парламентарий.

По его словам, во время нападения на корреспондента канала присутствовавшие на митинге представители Национальной полиции бездействовали.

«Если сегодня прямо на входе в Генеральную прокуратуру, которая, по идее, должна следить за соблюдением законности, избивают журналистов, – значит фашизм в стране набирает все больших оборотов. Я сегодня же направляю официальное письмо на имя генерального прокурора и министра внутренних дел с требованием найти, привлечь и наказать бандита, который совершил это преступление», – пообещал народный депутат.

Лидер партии «За життя» также сообщил, что собирается изложить историю с избиением журналистки в сенате Франции, где он будет выступать с докладом относительно свободы слова в Украине.

«Обращаюсь к генеральному прокурору Юрию Луценко и министру внутренних дел Арсену Авакову: мы не можем делить журналистов на хороших и плохих – вы либо защищаете закон, либо порождаете беззаконие. Поэтому сейчас ваша конституционная обязанность – немедленно и открыто провести расследование этого инцидента и показать общественности его результаты», – резюмировал Вадим Рабинович.