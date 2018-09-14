Порошенко: Россия не заставит Украину согласиться на федерализацию или автономию

Глава государства подчеркнул, что украинский народ будет самостоятельно выбирать, каким будет государственное устройство Украины.

Президент Петр Порошенко заявляет, что давление Российской Федерации не заставит Украину согласиться на изменение политической системы страны для установления федерализации или политической автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на конференции.

Порошенко заявил, что хорошо помнит ночь 12 февраля 2015 года, когда проходили 19-часовые переговоры по согласованию новых Минских соглашений, результатом чего стало подписание Трехсторонней контактной группой Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Он сказал, что вторые Минские соглашения четко указывают обязательства каждой из сторон по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

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"Россия должна вывести все свои войска из оккупированной Украины. Россия должна вывести все танки и артиллерийские системы, все тяжелое вооружение и разоружить все незаконные вооруженные формирования. Россия должна создать предпосылки безопасности с целью начала политического процесса", - подчеркнул Порошенко.

"Кстати, мы никогда не говорили о политической автономии. Мы никогда не говорили о федерализации, как некоторые пытаются представить. Нет, Украина - это унитарное государство, и никогда не согласится на зарубежное давление для изменения структуры нашей страны", - заявил президент.

В этой связи он подчеркнул: "Не в России, не в Москве, а также, не в Брюсселе, не в Вашингтоне будет приниматься решение, какой будет Украина. Это суверенное право украинского народа".