Коррупция на предприятиях "Укрзализныци" расследуется в 17 уголовных производствах - НАБУ

В Бюро также завершили досудебное расследование в отношении 7 лиц, подозреваемых в хищении денежных средств при осуществлении дноуглубительных работ в подходных каналах и акваториях Бердянского и Мариупольского морских портов.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют, что сейчас коррупция на предприятиях "Укрзализныци" расследуется в рамках 17 уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ относительно подозрения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном.

В Бюро подчеркнули, что деятельность предприятий, подчиненных Министерству инфраструктуры, находится в фокусе постоянного внимания со стороны детективов НАБУ.

"Сейчас коррупция только на предприятиях "Укрзализныци" расследуется в рамках 17 уголовных производств, 8 дел направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 22 человека, из которых 16 - должностные лица "Укрзализныци" и государственных предприятий Министерства инфраструктуры Украины разного ранга. В отношении 17 из этих лиц обвинительные акты уже направлены в суд", - отметили в НАБУ.

Читайте такжеНАБУ подозревает 4 человек в завладении 20 миллионами гривень "Укрзализныци"

Согласно информации, общая сумма ущерба по уголовным производствам, направленным в суд только по "Укрзализныце", составляет 190 млн грн; по тем, где лицам сообщено о подозрении - 92 млн грн; по производствам, где подозрения пока не сообщались - более 500 млн грн.

"Однако по большинству из этих дел "Укрзализныця" не желает признавать эти убытки и не спешит участвовать в уголовных процессах как потерпевшее юридическое лицо с целью принятия мер по их возмещению", - заявляют в Бюро.

Кроме того, отметили в ведомстве, завершено досудебное расследование в отношении 7 лиц, подозреваемых в хищении денежных средств при осуществлении дноуглубительных работ в подходных каналах и акваториях Бердянского и Мариупольского морских портов.

"Среди подозреваемых - экс-председатель ГП "АМПУ" и действующий первый заместитель председателя этого ГП. Общая сумма ущерба, инкриминируемая подозреваемым, - 247 млн грн", - отметили в НАБУ.

Сообщается, что детективы также расследуют факты злоупотребления при проведении конкурсных торгов по закупке услуг по дноуглублению в Одесском порту и порту Южный.