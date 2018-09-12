В оккупированном Крыму по тревоге подняли военные самолеты

Самолеты подняты в небо с двух аэродромов.

В оккупированном Крыму два соединения морской авиации Черноморского флота России подняли по тревоге в рамках учений.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, передает "Крым.Реалии".

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Он отметил, что по замыслу учения, летчикам предстоит обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря.

"С этой целью с двух аэродромов подняты в небо самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ", – уточнил он.

Астафьев добавил, что в условиях противодействия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы условного противника экипажам необходимо обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в оккупированном Крыму называют незаконными.