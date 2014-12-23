СМИ: Британия выделит Украине около 1 млн фунтов на реформы

Основной проект программы направлен на улучшение системы управления, повышение транспарентности власти в Украине, а также борьбу с коррупцией. Кроме того, предполагается содействие реализации экономических реформ с акцентом на улучшение бизнес-климата.

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"Бюджет на финансирование проекта предусматривается в рамках между 100 и 200 тысячами фунтов стерлингов", - говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Реализация проекта начнется в апреле 2015 года и завершится 31 марта 2016 года с возможностью продления до июля 2016 года, "если проект будет признан успешным", отмечается в документе.

Кроме того, правительство Великобритании планирует реализовать еще четыре-пять проектов каждый с бюджетом в 100-200 тыс. фунтов стерлингов, что, в общей сложности составит порядка 1 млн фунтов.

В комментариях к программе также поясняется, что над проектами будут также работать активисты Майдана, некоторые из которых стали консультантами украинского правительства. "Все зависит от сути проекта. Однако следует избегать возможного конфликта интересов", - говорится в документе.

В конце ноября Великобритания опубликовала план, согласно которому в 2014-2015 годах Лондон намерен выделить на различные проекты по урегулированию конфликта в Украине порядка 1 млн фунтов стерлингов ($1,5 млн).