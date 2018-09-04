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Нардепы вернулись в Раду после летних каникул (прямая трансляция)

10:05, 04 сентября 2018
Политика
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Нардепы должны решить ряд важных вопросов / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, первым вопросом народные депутаты планируют рассмотреть повестку дня новой сессии, а дальше - блок вопросов интеллектуальной собственности.

Среди прочего, будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований.

Также сегодня к рассмотрению запланирован ряд проектов постановлений о проведении парламентских слушаний и принятие рекомендаций парламентских слушаний, которые состоялись ранее.

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Теги: #Верховная Рада#видео