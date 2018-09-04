Нардепы вернулись в Раду после летних каникул (прямая трансляция)
10:05, 04 сентября 2018Политика
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Первым вопросом депутаты должны утвердить повестку дня новой сессии.
Нардепы должны решить ряд важных вопросов / фото УНИАН
Сегодня открывается IX сессия Верховной Рады Украины VIII созыва.
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Как передает корреспондент УНИАН, первым вопросом народные депутаты планируют рассмотреть повестку дня новой сессии, а дальше - блок вопросов интеллектуальной собственности.
Среди прочего, будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований.
Также сегодня к рассмотрению запланирован ряд проектов постановлений о проведении парламентских слушаний и принятие рекомендаций парламентских слушаний, которые состоялись ранее.
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