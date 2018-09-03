Геращенко объяснила, как Украина планирует прекратить действие Договора о дружбе с Россией

Так, в частности, депутат подчеркнула, что есть большая разница в понятиях денонсации и непролонгации соглашения.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко объяснила, как планируется прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Так, в частности, депутат подчеркнула, что есть большая разница в понятиях денонсации и непролонгации соглашения.

"Хотелось бы, чтобы наши уважаемые политики, особенно, когда речь идет о будущих кандидатах в президенты ... знали разницу. Потому что их обязанностью будет, если такой выбор, - это именно внешняя политика Украины. Речь не идет ни про какие денонсации, потому что мы будем требовать от Российской Федерации во всех международных судах, в Гааге и в других судах, отвечать за то, что они нарушили это соглашение", - сказала она.

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Парламентарий отметила, что сейчас президент Украины поручил Министерству иностранных дел "не готовить документы к пролонгации этого соглашения, которое наступает автоматически".

Геращенко еще раз подчеркнула, что денонсация и непролонгация не являются синонимами.

"Речь идет исключительно о непролонгации", - подчеркнула парламентарий.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным 31 мая 1997 года.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.

30 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что внешнеполитическое ведомство подготовило пакет документов для начала прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.