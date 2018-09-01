Яценюк обсудил с Митчеллом и Волкером вопросы защиты Украины от агрессии РФ: "Мы будем защищать свою свободу от любых покушений"

Украина не пойдет на компромиссы, которые будут угрожать ее национальному и европейскому будущему, отметил Яценюк.

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк в США встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом и специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

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Об этом сообщает пресс-служба "Народного фронта". "Украина не пойдет на компромиссы, которые будут угрожать ее национальному и европейскому будущему", - написал лидер партии "Народный фронт" в своем Facebook после встречи.

"Ценю предметный характер нашего диалога", - подчеркнул Яценюк.

Встреча с дипломатами, по его словам, началась с упоминания о сенаторе Джоне Маккейне: "Завтра будем иметь честь почтить его память вместе с представителями со всего мира в Национальном соборе в Вашингтоне".

"Нам очень нужен характер Маккейна. Этот твердый характер и позиция будут нужны всем - и украинской, и американской дипломатии", - написал Яценюк.

Он отметил, что наступает время больших политических испытаний: "Нам надо уберечь Украину от ожидаемых потрясений - от постоянной угрозы агрессии со стороны России, и от ее лукавых предложений мира, а на самом деле гибридного захвата нашего государства".

"Мы будем защищать свою свободу от любых покушений", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Это - главная суть нашего разговора. Чувствую поддержку и солидарность наших партнеров", - добавил он.

Отмечается, что 1 сентября Яценюк будет присутствовать на церемонии почтения памяти Сенатора Джона Маккейна в Вашингтонском национальном соборе.