Потоп в Чернигове: горсовет оценил ущерб в более чем 58 миллионов гривень

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций квалифицировала аномальные осадки как "чрезвычайную ситуацию регионального уровня".

Городской совет Чернигова обратился к Кабмину относительно выделения средств для компенсации последствий аномального ливня 30 июня. Размер нанесенного ущерба оценили в более чем 58 миллионов гривень.

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В пресс-службе Черниговского горсовета отметили, что областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Черниговской облгосадминистрации квалифицировала аномальные осадки как "чрезвычайную ситуацию регионального уровня".

Поэтому на заседании горсовета депутаты приняли решение обратиться к Кабинету Министров Украины относительно выделения средств из резервного фонда Государственного бюджета Украины для компенсации ущерба, нанесенного чрезвычайной ситуацией.

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Как сообщал УНИАН, 30 июня в результате интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города. Вода затопила дома и автомобили, десятки людей требовали отселения.