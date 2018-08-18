"Зеленые человечки" перешли Днестр: в Киеве заявили о провокации

Отмечается, что указанные действия России в очередной раз подтверждают необходимость полного и безусловного вывода российских войск с территории Республики Молдова.

Посольство Украины в Республике Молдова выражает озабоченность очередными провокационными действиями Российской Федерации относительно нарушения режима Зоны безопасности Приднестровского региона, в частности несанкционированным проведением 14-15 августа Оперативной группой российских войск форсирования реки Днестр.

Об этом сообщает пресс-центр дипломатического представительства.

"Пренебрежение российской стороной положений Соглашения о прекращении огня от 21.07.1992 года, которые определяют режим функционирования Зоны безопасности, а также невыполнение ей взятых на себя обязательств подрывает доверие между участниками переговорного процесса и продолжает эскалацию напряженности в регионе", - говорится в заявлении.

"Указанные действия России в очередной раз подтверждают необходимость полного и безусловного вывода российских войск с территории Республики Молдова в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года", - добавили в посольстве.

13 августа на официальном сайте Западного военного округа России появилась информация о том, что Оперативная группа российских войск, дислоцированная в приднестровском регионе, подготовила боевую бронетехнику для возможных учений с переходом водных барьеров.

Утром 14 августа на левом берегу Днестра, в районе пляжа в селе Тырнаука Слободзейского района и у пешеходного моста через реку Днестр в Тирасполе, была размещена бронетехника и военные грузовые автомобили без номерных знаков и знаков различия.

Читайте такжеРоссийские военные в Приднестровье провели несогласованные учения - миссия ОБСЕ в Молдове

Молдавские силы и ОБСЕ не пустили на эти территории. Как заявил молдавский министр обороны Еуджен Стурза, Россия пошла на провокацию против Молдовы.

Согласно подписанному в 1992 году в Москве Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, в Зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) разместили посты миротворческих сил России, Молдовы и Приднестровья.

Позже была основана и Объединенная контрольная комиссия, в состав которой вошли представители Приднестровья, Молдовы, России, Украины и ОБСЕ, Объединенное военное командование, Объединенный штаб, Совместные миротворческие силы и аппарат военных наблюдателей. Проведение военных учений в зоне безопасности требует разрешения ОКК, чего в данном случае не было сделано, отмечают в ОБСЕ.

По данным СМИ, "президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в частных беседах жалуется, что Россия недовольна усилением реинтеграции региона с Молдовой.

В последние годы произошли многочисленные изменения в отношениях между Молдовой и непризнанной республикой: восстановлены ​​телефонная связь и железнодорожное сообщение между Кишиневом и Тирасполем, Кишинев начал признавать дипломы Приднестровского государственного университета, молдавские фермеры снова работают на спорных землях под Дубоссарами, на Приднестровье распространилась зона свободной торговли с ЕС, потому что ПМР стала частью молдавского соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом.

Напомним, на территории приднестровского региона расквартированы более полутора тысяч военнослужащих России, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов и авиабомб.

Парламент Молдовы принял декларацию с требованием вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья.

22 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о выводероссийских войск из Приднестровского региона.