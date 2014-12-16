Лавров считает, что с помощью санкций хотят сменить режим в России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью телеканалу «Франс 24».

«У меня есть очень серьезные причины считать, что это так и есть», - сказал Лавров, комментируя мнения, что с помощью санкций делается попытка дестабилизации и смены режима в России.

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По его словам, некоторые политики даже не скрывают этого.

Ранее Сергей Лавров назвал президента Украины Петра Порошенко «лучшим шансом для Украины» и заверил, что сложностей в контактах между руководством двух стран нет.