Лавров считает, что с помощью санкций хотят сменить режим в России
17:29, 16 декабря 2014Политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что с помощью санкций делается попытка дестабилизации и смены режима в России.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью телеканалу «Франс 24».
«У меня есть очень серьезные причины считать, что это так и есть», - сказал Лавров, комментируя мнения, что с помощью санкций делается попытка дестабилизации и смены режима в России.
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По его словам, некоторые политики даже не скрывают этого.
Ранее Сергей Лавров назвал президента Украины Петра Порошенко «лучшим шансом для Украины» и заверил, что сложностей в контактах между руководством двух стран нет.
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