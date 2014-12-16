Рада примет законы о движении Украины в НАТО на следующей неделе – МИД

Об этом сообщил директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев, передает Радио Свобода.

По его мнению, эти законопроекты рассмотрят уже на следующем заседании Верховной Рады.

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«В этом парламенте существует большинство вокруг того, что политика внеблоковости будет отменена. Об этом заявил президент, об этом неоднократно заявлял премьер-министр, об этом записано в коалиционном соглашении. И в программе правительства также содержатся все эти элементы. На следующем заседании парламента я уверен будут рассмотрены», - отметил Макеев.