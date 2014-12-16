Рада примет законы о движении Украины в НАТО на следующей неделе – МИД
15:22, 16 декабря 2014Политика
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Комитет Верховной Рады по внешней политике рассмотрел три законопроекта, которые предусматривают внесение изменений в законодательство в вопросе евроатлантической интеграции Украины.
Законопроекты рассмотрят уже на следующем заседании ВР / mil.gov.ua
Об этом сообщил директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев, передает Радио Свобода.
По его мнению, эти законопроекты рассмотрят уже на следующем заседании Верховной Рады.
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«В этом парламенте существует большинство вокруг того, что политика внеблоковости будет отменена. Об этом заявил президент, об этом неоднократно заявлял премьер-министр, об этом записано в коалиционном соглашении. И в программе правительства также содержатся все эти элементы. На следующем заседании парламента я уверен будут рассмотрены», - отметил Макеев.
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