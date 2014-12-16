Оккупанты передумали размещать ядерное оружие в Крыму

Командующий ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что части ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в аннексированном Россией Крыму формироваться не будут, так как дальность стрельбы современных баллистических ракет позволяет поражать цели в любой точке земного шара.

Читайте такжеЛавров заявил, что Россия имеет право размещать ядерное оружие в Крыму

«Формирование воинских частей РВСН на территории Крымского федерального округа не планируется. В этом нет необходимости. Дальность стрельбы современных баллистических ракет позволяет поражать цели в любой точке земного шара, не приближаясь к границам России», — сказал Каракаев, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобные ракетные комплексы находятся в глубине страны. Такое положение, по словам командующего, обеспечивает их наибольшую защищенность.

Напомним, 15 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия может разместить в аннексированном Крыму ядерное оружие.