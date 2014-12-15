The Telegraph: Насколько может ухудшиться положение российского медведя?

Об этом пишет Питер Спенс в своей статье «Насколько может ухудшиться положение российского медведя?», опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Нефть, вероятно, разрушила старый Советский Союз, и цена на нее снова оказалась проклятием для Кремля.

Из-за резкого падения цены на нефть Россия Владимира Путина оказалась на краю экономической катастрофы. Кремль предупредил о серьёзном замедлении в следующем году, поскольку экономика вступает в техническую рецессию в первом квартале.

Год для России начался плохо, после того, как кризис в Украине вышел из-под контроля и вызвал отток капитала и жесткие экономические санкции. Теперь падение цен на нефть – на 45 процентов с июня - стало главной причиной неприятностей в России. «Это, конечно, выглядит ужасно», сказал Джонатан Андерсон, из Emerging Advisors, в недавнем обращении к клиентам.

Джейкоб Нелл, из Morgan Stanley, сказал: «Поскольку нефть и газ составляют 67 процентов экспорта и 50 процентов доходов федерального бюджета России, цена на нефть управляет экономическим циклом страны».

По недавним подсчетам, страна теряет около $ 40 млрд [£ 25 млрд] в год из-за санкций и до $ 100 млрд в год из-за цены на нефть, по словам министра финансов.

Падение российского рубля коснулось многих российских потребителей и привело к росту инфляции в то время, когда любые надежды на рост далеки.

Падение российского рубля коснулось многих российских потребителей / elise.com.ua

Некоторые более состоятельные россияне нашли способы обойти сочетание нестабильной валюты и роста инфляции, которая, по оценкам центрального банка страны, в конце года достигнет 10 процентов.

В то время как общий объем продаж автомобилей упал на 1.1 процента в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года, спрос на роскошные автомобили стремительно вырос, по данным Ассоциации европейского бизнеса.

Продажи автомобилей марки Porsche и Lexus выросли на 55 процентов и 63 процента соответственно, поскольку элита делает ставку на автомобили как способ сохранения своего богатства.

Для других, экономика стала шуткой, поскольку большая часть российского среднего класса отказалась терять свое чувство юмора - несмотря на неспособность поддерживать базовый уровень жизни.

Был создан шуточный сайт, чтобы показать таблицу экономических данных - силу рубля по отношению к доллару и евро, и цены на нефть – на фоне выбранных спокойных декораций, в сопровождении тихой музыки.

Посетителям предлагается «медитировать неопределенное время» в надежде, что их трудности пройдут. Разработчик веб-сайта сообщил одному изданию, что страница привлекла более 1,2 млн посетителей в первую неделю.

Санкции, которые наносят вред России, как ожидается, сохранятся и, возможно, усилятся, если политическая ситуация в Украине не будет решена.

Когда обсуждались первые раунды санкций, цена на нефть составляла около $ 110 за баррель. Высокая стоимость энергоресурсов предоставляла европейским странам мало места для маневров, поскольку строгие меры против России могли спровоцировать Кремль прекратить поставки.

В последние дни, однако, цена нефти ближе к $ 60, и снижение до $ 50 обесценит рубль еще больше.

При таком сценарии, считает Morgan Stanley, инфляция увеличится на шесть-восемь процентных пунктов. Годовой показатель ВВП России сократится на 6 процентов - стремительный спад вслед за годами застоя.

Дефицит может вырасти на пять процентных пунктов ВВП, но перспектива дефолта остается маловероятной.

Ключевые корпорации могут быть более уязвимы. Разрыв между ценными бумагами и суверенным долгом увеличился до рекордных максимумов на прошлой неделе, давая основания предполагать, что, по мнению инвесторов, они подвергаются большему риску обвала.

Экономических обозревателей сейчас беспокоит то, что будет дальше.

На прошлой неделе Центральный банк России повысил ставки на еще один процентный пункт - до 10.5 процентов - в попытке остановить отток. Тем не менее, ему, очевидно, не хватает арсенала, чтобы справиться с растущей инфляцией и снижающимся ростом.

Путин уже пообещал принять «жесткие» меры по борьбе с валютными спекулянтами, которых он считает виновными в ослаблении рубля.

Произнося речь из Большого Кремлевского дворца в Москве, он сказал: «Власти знают, кто эти спекулянты, и какие инструменты мы можем использовать, чтобы повлиять на них... Пришло время использовать эти инструменты».

В то же время, он объявил налоговую амнистию при репатриации капитала, и четырехлетний мораторий на доход на прибыль корпораций. Аналитики не считают, что эта мера будет эффективной.

Для некоторых контроль за движением капитала в настоящее время, кажется, неизбежным следующим шагом, чтобы попытаться остановить отток, который, по оценкам Банка России, может достичь $ 128 млрд в этом году, и $ 120 млрд в 2015 году.

Ларс Кристенсен, из Danske Bank, сказал: «Центральный банк, кажется, против такого контроля на данный момент, но есть кремлевские советники, которые, как известно, выступают за такие драконовские меры».

После внедрения такой контроль может быть сложно ослабить - Исландия, например, была не в состоянии снять контроль, который был введен во время финансового кризиса.

Если Путина, в конце концов, вынудят действовать в этом направлении, то это будет крайняя мера.