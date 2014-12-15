Боевики начали активно глушить связь между подразделениями сил АТО

Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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«Террористы с помощью российских специалистов начали активно применять оборудование для нарушения связи между подразделениями АТО», - отметил он.

Также Андрей Лысенко сообщил, что «в зоне АТО на освобожденных территориях не прекращаются антидиверсионные мероприятия – проводятся проверки с целью недопущения незаконного распространения оружия».