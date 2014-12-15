За время АТО погибли 917 военных, более 3,3 тысячи ранены - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир на брифинге в Киеве.

По ее словам, за время проведения антитеррористической операции погибли 917 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 3 тыс. 318 получили ранения.

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