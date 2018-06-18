Неделя в цифрах

3 города – Харьков, Днепропетровск и Запорожье – перестали принимать гражданские самолеты в своих аэропортах. Государственная авиационная служба закрыла все полеты из соображений безопасности.

7 человек, во главе с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, подозреваемых в Украине в совершении тяжких преступлений, до сих пор не объявлены в международный розыск. По словам генерального прокурора Украины Виталия Яремы, Интерполу предоставлены все необходимы материалы относительно бывших высокопоставленных должностных лиц, среди которых, в частности, Виталий Захарченко (экс-глава МВД) и Виктор Пшонка (экс-глава ГПУ), но там не объявляют их в розыск, поскольку усматривают в этом политические мотивы.

11,5 млрд гривен или 72,8% сокращения налоговых платежей из Луганской и Донецкой областей зафиксировали в Государственной фискальной службе Украины по сравнению с прошлым годом.

15 миллионов детей пострадали в текущем году от вооруженных конфликтов в Центрально-Африканской Республике, Южном Судане, Палестине, Сирии и в Украине, включительно с беженцами и внутренне перемещенными детьми, сообщают в ЮНИСЕФ. В целом, по данным организации, во всем мире более 230 млн детей проживают на территориях, охваченных вооруженными конфликтами.

32 убыточные государственные шахты Кабмин намерен закрыть на протяжении 2015-2019 годов. Кроме того, в рамках новой политики энергонезависимости, до конца 2019 года правительство планирует законсервировать еще 24 шахты, а 37 – приватизировать.

36 украинских военнослужащих, раненных в зоне АТО, уже прошли курсы лечения и реабилитации в иностранных медицинских учреждениях. На сегодняшний день за рубежом лечатся еще более 100 военнослужащих. Также за границей соответствующую медпомощь получили 363 украинца, пострадавших во время Революции достоинства.

59% жителей РФ в опросе «Отношение россиян к другим странам», проведенном «Левада-центром», указали, что плохо относятся к Украине. Хорошее отношение к соседнему государству – у 28% россиян.

63,21 доллара за баррель составила цена нефти марки Brent на этой неделе.

69% поляков считают, что ситуация в Украине создает угрозу для безопасности Польши. Кроме того, по результатам социологического опроса CBOS, более 60% польских граждан также сказали, что видят угрозу не только для Польши, но и для Европы, и почти 50% видят угрозу из-за агрессии России против Украины для всего мира.

103 человека арестованы в Донецкой области по подозрению в сепаратизме, террористической и диверсионно-разведывательной деятельности. По данным местной прокуратуры, в области зарегистрировано 606 уголовных производств по преступным действиям против основ национальной и общественной безопасности, из которых 254 – по фактам террористической деятельности.

138 сотрудников уволены из органов прокуратуры в рамках закона о люстрации. Еще 300 работников проходят проверку в рамках второй очереди люстрации.

141 грузовик девятого российского, так называемого, гуманитарного, конвоя незаконно пересек границу Украины. Как сообщают украинские пограничники, Россия в одностороннем порядке осуществила оформление девятого «гуманитарного груза». Не принимали участия в перемещении груза и представители Международного Комитета Красного Креста.По данным ОБСЕ, в составе девятого российского «гуманитарного конвоя», который незаконно прибыл на территорию Украины, было 58 грузовиков, 19 бензовозов, машины сопровождения и «скорая».

504 памятника Владимиру Ленину были демонтированы в Украине за год. По подсчетам Украинского института национальной памяти (УИНП), на момент распада СССР в Украине было свыше 5 500 таких памятников, а, на сегодняшний день, остается еще более 1 700.

518 гривен будет стоить оформление нового биометрического паспорта, который будет введен в Украине с 1 января 2015 года.

684 заложника, среди которых – 181 украинский военнослужащий, остаются в плену у боевиков на Донбассе. Около 1 600 считаются пропавшими без вести, сообщают в Объединенном координационном центре освобождения заложников при Министерстве обороны.

4 634 человека погибли на Востоке Украины с середины апреля до сегодняшнего дня, сообщают в ООН. Кроме того, более 10 тысяч человек получили ранения.

5 362 тонны составил за 10 месяцев 2014 года вылов рыбы и добыча других водных живых ресурсов в оккупированном Россией Крыму. Это на 60% меньше в сравнении с прошлым годом.

5 500 документов от военнослужащих, принимающих участие в АТО, Министерство обороны рассматривает относительно предоставления им статуса участника боевых действий. Положительное решение принято в отношении почти 2 000 дел.

6 388 человек стали жертвами эпидемии лихорадки Эбола. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирусом заразились 17 942 человека.

32 600 пророссийских боевиков и войск РФ находятся на Донбассе, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

40 000 человек предполагается призвать на срочную службу в следующем году, сообщил министр обороны Степан Полторак.

150 000 милиционеров в Украине может остаться после сокращения количества сотрудников Министерством внутренних дел до конца 2015 года. По словам главы ведомства Арсена Авакова, сейчас в стране насчитывается 178 тыс милиционеров и на начало 2015 года их количество должно сократиться до 172 тысяч.

67 900 000 гривен Министерство обороны, согласно заключенному контракту, заплатит предприятию по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич» за ремонт авиадвигателей.

152 349 000 гривен поступили на счета Министерства обороны в рамках акции «Поддержи украинскую армию» в качестве помощи Вооруженным силам Украины от украинцев.

16 400 000 000 долларов требует ООН на следующей год на гуманитарную помощь для более чем 57 млн нуждающихся во всем мире. Это рекордная сумма такого запроса. В прошлом году она составляла 13 млрд долларов. А в текущем расходы на помощь значительно возрастают из-за конфликта в Украине, действий группировки "Исламское государство" и эпидемии лихорадки Эбола.

170 000 000 000 гривен докапитализации необходимы украинским банкам для восстановления доверия к финучреждениям и финансовой стабильности банковской системы страны, говорится в аналитическом отчете группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU).

Маргарита Андреева