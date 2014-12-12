В следующем году в армию призовут 40 тысяч украинцев
11:17, 12 декабря 2014Армия
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Министр обороны Степан Полторак сообщил, что в следующем году на срочную службу предполагается призвать 40 тыс. человек.
В учебных заведениях предполагается подготовить 10,5 тысяч контрактников / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время Часа вопросов в парламенте.
“Предполагается на призыв граждан на военную службу - 95 млн грн. Призыв на срочную службу в количестве 40 тысяч человек”, - сказал он.
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Кроме того, в учебных заведениях предполагается подготовить 10,5 тысяч контрактников.
Ранее Полторак заявил, что угрозы для Украины есть не только на востоке, но и на юге, а потому в южных областях будет увеличена группировка войск. Он отметил, что сейчас отрабатывается решение относительно увеличения количества военнослужащих в южных областях с целью защиты территории.
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