В следующем году в армию призовут 40 тысяч украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время Часа вопросов в парламенте.

“Предполагается на призыв граждан на военную службу - 95 млн грн. Призыв на срочную службу в количестве 40 тысяч человек”, - сказал он.

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Кроме того, в учебных заведениях предполагается подготовить 10,5 тысяч контрактников.

Ранее Полторак заявил, что угрозы для Украины есть не только на востоке, но и на юге, а потому в южных областях будет увеличена группировка войск. Он отметил, что сейчас отрабатывается решение относительно увеличения количества военнослужащих в южных областях с целью защиты территории.