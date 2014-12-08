В рамках люстрации уволены 138 сотрудников прокуратур, проверку проходят еще 300

Об этом сообщил генпрокурор Виталий Ярема на брифинге."Сегодня из Генпрокуратуры, территориальных прокуратур уволены 138 работников, которые подпадали под первую очередь люстрации", - сказал Виталий Ярема.

Он отметил, что еще 300 работников органов прокуратуры сейчас проходят проверку в рамках второй очереди люстрации.

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Отвечая на вопрос о пребывании на должностях заместителя генпрокурора Анатолия Даниленко и первого заместителя генпрокурора, бывшего прокурора Киева Николая Герасимюка, Виталий Ярема сказал, что по отношению к Анатолию Даниленко была проведена проверка и нарушений в его работе не выявлено. Что касается Николая Герасимюка, то в отношении него проводится дополнительная проверка возможности или невозможности его пребывания в органах прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 16 октября вступил в силу закон "Об очищении власти" (люстрации). Закон определяет очищение власти (люстрацию) как установленную им (законом) или решением суда запрет отдельным физическим лицам занимать определенные должности (находиться на службе) (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.