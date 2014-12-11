На Донбассе находятся более 32 тысяч войск боевиков и РФ – Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генерал-майор, представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Розмазнин во время круглого стола в Киеве.

"Непосредственно на территории Украины присутствие России мы оцениваем от 6 до 10 тыс. - это военнослужащие вооруженных сил РФ. Это 7 батальонных тактических групп, одна ротная тактическая группа, сводный отряд, в том числе отдельная рота Кантемировской танковой дивизии и части спецназначения, бригады, полки и прочее", - сказал Розмазнин.

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"Вообще вместе с незаконными вооруженными формированиями на территории Луганской и Донецкой областей находятся 32 тыс. 685 человек. Раньше было 34 тыс., потом 32,4, а сейчас 32,6 тыс., то есть произошло определенное увеличение", - отметил он.

"Я сказал только о группах вооруженных сил. У нас (на территории Украины - УНИАН) находятся подразделения внутренних войск, спецназ внутренних войск России, мы их видим", - добавил Розмазнин.