Минобороны и "Мотор Сич" договорились о ремонте вертолетных двигателей на 68 млн грн

Об этом сообщается на сайте "Государственные закупки Украины". Согласно опубликованной информации, капитальному ремонту подлежат двигатели типов ТВ3-117В (ВМ) и ТВ3-117.

Крайний срок поставки отремонтированных двигателей – 25 декабря 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, в октябре президент Петр Порошенко заявил о получении предприятием "Мотор Сич" заказа на производство 13 вертолетов Ми-8 для украинской армии.

В ноябре министр обороны Степан Полторак сообщил о подписании контрактов на поставку вооружения для украинской армии на сумму более 1 млрд грн.

Справка УНИАН. Авиадвигатель ТВ3-117 - серия турбовальных двигателей, установленных на 95% вертолетов. Выпускается серийно с 1972 года на предприятии "Мотор Сич". Авиадвигатель ТВ3-117ВМ - модернизированный двигатель, разработанный для вертолетов Ми-28, также использовался на вертолетах Ми-8МТ/Ми-17. Отличается введением автоматического чрезвычайного режима, с максимальной мощностью в 2000 л.с. и поддержкой высоты в 3600 м.