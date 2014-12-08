Почти 60% россиян плохо относятся к Украине – исследование

Об этом говорится в опросе, проведенном российским "Левада-центром", передает ТВі.

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По данным социологов, с начала года существенно изменилось мнение россиян о США, и Европейском Союзе. Если в январе о хорошем отношении к США говорили 43% россиян, то сейчас - 18.

К ЕС негативно относятся 63% опрошенных, в начале года таких было вдвое меньше.