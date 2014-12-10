Минобороны рассматривает свыше 5 тысяч заявлений бойцов АТО о предоставлении статуса участника боевых действий

Положительное решение принято в отношении почти 2 тыс. дел. Об этом сообщил в эфире радио "Свобода" руководитель отдела гуманитарной политики департамента социальной политики Министерства обороны Алексей Сергиенко.

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"Остальные документы еще на рассмотрении. Это требует времени, поскольку каждое дело рассматривается индивидуально. Относительно каждого человека осуществляется тщательный анализ документов. Это и медицинские справки, и справки из воинской части", - пояснил Алексей Сергиенко. Он заверил, что ведомство "не оказывает никаких искусственных препятствий, а наоборот, пытается наладить четкую схему предоставления статуса участника боевых действий тем, кто этого заслуживает".

Алексей Сергиенко рассказал, что в Минобороны еще до начала АТО существовала комиссия по определению статуса участника боевых действий, но "для оптимизации процесса 10 ноября министр Степан Полторак издал специальный приказ №800". По его словам, на основе этого приказа в войска поступила телеграмма по организации работы на местах специальных комиссий по рассмотрению дел участников АТО.

Отчет о работе этих комиссий запланировали на 15 декабря.

Относительно проблем с получением статуса участника боевых действий добровольцами украинского корпуса Правого сектора и подразделения ОУН, Алексей Сергиенко советует прямо обращаться к государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО. По его словам, там "подскажут, как выйти из сложного положения, к кому обратиться за дополнительными документами, чтобы подтвердить свое участие в боевых действиях".