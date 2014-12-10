Аваков анонсирует сокращение количества милиционеров до 150-162 тысяч

Об этом на совместном заседании комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности сообщил Арсен Аваков, передает Радио Свобода.

По его словам, сейчас насчитывается 178 тысяч милиционеров, к 2015 году планируется сократить до 172 тысяч.

Аваков также отметил, что в этом году 8 тисяч милиционеров были уволены за измену присяге или за нарушение устава.

Читайте такжеАваков пообещал ликвидировать все игорные заведения в Украине в течение 10 дней

В октябре правительство утвердило концепцию реформирования МВД и стратегию развития органов внутренних дел Украины.

Ранее, в сентябре, министр внутренних дел представил проект реформы милиции. Тогда Аваков сообщил, что реформа предполагает примерно 30% сокращение состава МВД.