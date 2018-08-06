Ющенко: у украинцев еще очень много "совкового"

Ющенко назвал самой большой политической проблемой украинской нации слабое единство.

Экс-президент Украины Виктор Ющенко высказал мнение о том, что в первую очередь нужно украинцам. Об этом он написал в Facebook.

"Самой большой политической проблемой Украины, украинской нации является слабая наша идентичность, слабое единство (единство национальное)", - написал Ющенко.

Читайте такжеЮщенко будет работать в одном из банков Киева

"Каждый человек, который здесь родился, независимо от этнокорней, должен себя называть украинцем. Когда мы возвращаемся к своей первоначальной теме, нация должна понять, что вопросы внутренней интеграции – это вопрос номер один для нас, которое может дать 45 миллионам синергию. А эта синергия, как правило, помогает преодолевать все препятствия. Цельность и единство формирует дух", - утверждает экс-президент.

"Я мало уважаю, но я понимаю, что я живу в нации, где мы еще "советские", у нас еще очень много "совкового". У нас – особенно мое поколение воспитывали на Котовском, воспитывали на Щорсе, который стрелял в спину украинскому государству, воспитывали на Чапаеве, воспитывали на тех героях, которые на самом деле для моей нации не являются героями. И поэтому у нас много разного. У нас разные память, у нас разные церкви, у нас разный язык. Безусловно, у нас разные герои, когда мы говорим о 45 миллионов. Но слово "разное" – это не означает, что это "противоположное". Здесь есть большое поле для национального диалога и сближения", - констатировал Ющенко.

"Нам нужен национальный диалог", - резюмировал экс-президент.

Как сообщал УНИАН, ранее соратник Ющенко, ветеран украинской политики Бессмертный объявил об участии в президентской гонке.