У Путина всегда было предвзятое отношение к выходцам из Украины - генерал

Генерал указал на показательный момент в биографии Путина, связанный с Украиной.

Президент РФ Владимир Путин всегда отличался своим предвзятым отношением к украинцам.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Если говорить о Владимире Путине, то я считаю его личным врагом", - говорит Богдан.

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По его словам, они практически одновременно были приняты на работу в КГБ и работали в разведке. Сотрудники, которым пришлось столкнуться по работе непосредственно с будущим президентом РФ, вспоминают о его мелочном характере и плохом отношении к украинцам.

"Еще тогда они обращали внимание на его мелочность, на то, что он занимался нашептыванием, "закладывал", когда ребята позволяли себе какие-то небольшие вольности, высказывания, проявляли недисциплинированность. Об этих вещах сразу узнавали соответствующие руководители, и все показывали пальцами на товарища Путина. Отмечали еще один момент: в определенной степени предвзятое отношение к выходцам из Украины, так что все это наблюдалось уже тогда", - отмечает генерал.