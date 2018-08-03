Россия более 2 месяцев не пускает консула к задержанному украинскому водителю автобуса - МИД

В МИД Украины обвинили РФ в нарушении норм и принципов международного права в связи с несвоевременным уведомлением о задержании украинского гражданина.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в МИД Российской Федерации проигнорировали три обращения украинских дипломатов, в том числе ноту протеста относительно посещения задержанного украинского водителя рейсового автобуса Киев-Винница Олега Чабана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич на пресс-конференции.

Он отметил, что МИД и посольство Украины в РФ обеспечивают консульское сопровождение дела задержания в мае 2018 года украинца Олега Чабана.

«27 июня 2018 года посольство Украины в Российской Федерации получило сообщение о задержании гражданина Украины в Брянской области», - сказал Кирилич.

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«Это полное нарушение норм и принципов международного права. Это нарушение Венской конвенции о консульских сношениях, как и консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией, положения которой предусматривают уведомление одной стороной другой в случае задержания гражданина через трое суток, а точнее до трех суток», - подчеркнул дипломат.

Кирилич добавил, что 4 июля украинское посольство в РФ обратилось в управление полиции в Брянской области с ходатайством подтвердить информацию о его задержании, сообщить об обстоятельствах и причинах задержания, а также сообщить о месте его удерживания.

«4 июля посольство Украины в Российской Федерации обратилось в ФСБ Российской Федерации в Брянской области предоставить разрешение на посещение гражданина Украины, который содержится в следственном изоляторе. 5 июля посольство Украины по поручению Министерства иностранных дел Украины обратилось в Министерство иностранных дел РФ с ходатайством предоставить разрешение на посещение консулом удерживаемого гражданина Украины», - сказал Кирилич.

«6 июля консул Украины по моему поручению отправился в Брянскую область и присутствовал на заседании Брянского областного суда при рассмотрении апелляционной жалобы относительно меры пресечения содержание под стражей. 9 июля Министерство иностранных дел Украины поручило повторно посольству Украины в РФ обратиться с нотой в МИД РФ с настоятельной просьбой разрешить посещение консулом удерживаемого гражданина Украины», - сказал Кирилич.

Также он добавил, что 19 июля украинское посольство обратилось в третий раз в МИД РФ, но теперь с нотой протеста с требованием объяснить причины отказа консулу в посещении гражданина Украины, который содержится в следственном изоляторе в РФ.

«На сегодняшний день, 3 августа, мы не имеем никакого ответа от российской стороны по делу по предоставлению разрешения посещения консулом гражданина Украины», - заявил дипломат.

Как сообщал УНИАН, в Российской Федерации в мае этого года задержали и арестовали водителя рейсового автобуса Винница-Москва, гражданина Украины Олега Чабана после нахождения в его автобусе взрывчатых пакетов.

"Ему уже дважды в течение этого времени была продлена мера пресечения. Он будет находиться под арестом. Было подано две апелляции, которые судом остаются без изменений, они отклоняются. Он находится под стражей в СИЗО", - рассказал адвокат Юрий Белоус.