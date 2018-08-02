"Это вмешательство в дела Украины": в МИД прокомментировали намерение Венгрии создать должность министра по делам Закарпатья

После вызова в МИД временного поверенного в делах Венгрии в Украине венгерская сторона до сих пор не дала своего официального ответа по этому вопросу.

Венгрия не информировала Украину о намерении создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила в эфире телеканала "112 Украина".

На вопрос, сообщила ли Венгрия украинской стороне о намерении создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, дипломат ответила: "Нет (не сообщала)".

"Мы всегда исходили из того, что Венгрия всегда была, есть и остается не только нашим соседом, но и нашим партнером – партнером как и в Европейском Союзе, так и в двусторонних отношениях. И вот такие заявления, последние, особенно на фоне этих конструктивных и практических шагов, уступок, которые сделала Украина в контексте закона об образовании, а это я хочу напомнить и продление переходного периода, и надлежащую имплементацию Венецианских рекомендаций, и будут внесены изменения в будущий закон о среднем образовании, работа над которым уже ведется, мы, в принципе, не рассчитывали, что будут дальше идти эти обострения со стороны венгерской стороны", - сказала Беца.

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"Конечно, это очень обидно, но мы будем работать дальше для того, чтобы найти взаимоприемлемые пути для выхода из этого кризиса", - добавила она.

Также она отметила, что сам факт создания таких должностей является прямым вмешательством во внутренние дела Украинского государства, потому что к сфере такого уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

Беца сообщила, что после вызова в МИД временного поверенного в делах Венгрии в Украине венгерская сторона до сих пор не дала своего официального ответа по этому вопросу.

"Будем ждать официального разъяснения венгерской стороны относительно указанной должности, функций и обязанностей, которые будет выполнять этот человек", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины выразил решительный протест Венгрии в связи с недружественными шагами Будапешта в отношении Украине. В частности, в МИД был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Пап. Украинские дипломаты призвали венгерскую сторону прекратить действия, негативно влияющие на двусторонние отношения. В частности, отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических устремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и во многом отражают подходы страны-агрессора. Недавно венгерский премьер Орбан заявил, что не верит в реалистичность устремлений украинцев присоединиться к Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора.

Венгерском дипломату была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью.