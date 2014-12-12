Порошенко назначит секретаря СНБО до Нового года – Парубий
12:43, 12 декабря 2014Политика
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Первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий прогнозирует, что президент Петр Порошенко до Нового года назначит секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Решение может быть принято в ближайшие недели / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно кандидатур на соответствующую должность.
“Это прерогатива президента. Он по этому поводу, очевидно, будет принимать решение. Но, я думаю, что это решение будет принято в ближайшее время, в ближайший период. Точно до Нового года. Но я думаю, что это может быть в ближайшие недели, принято решение”, - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 7 августа президент уволил Парубия с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
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