Порошенко назначит секретаря СНБО до Нового года – Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно кандидатур на соответствующую должность.

“Это прерогатива президента. Он по этому поводу, очевидно, будет принимать решение. Но, я думаю, что это решение будет принято в ближайшее время, в ближайший период. Точно до Нового года. Но я думаю, что это может быть в ближайшие недели, принято решение”, - сказал он.

Читайте такжеТурчинов может стать секретарем СНБО - СМИ

Как сообщал УНИАН, 7 августа президент уволил Парубия с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.