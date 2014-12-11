Süddeutsche Zeitung: Страх Путина

В открытом письме 60 подписантов призывают к более глубокому пониманию опасений России. Но президент Путин на самом деле боится не НАТО. Он боится своего собственного народа.

Об этом пишет Юлиан Ханс в статье «Страх Путина», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Чтобы понимать страхи других, их нужно знать. В своем призыве изменить подход к Москве, 60 подписантов, среди которых член партии «зеленых» Антье Фольмер и Хорст Тельчик, бывший советник по вопросам безопасности Гельмута Коля, требуют больше понимания страхов России. К сожалению, документ является доказательством того, что они сами не понимают страхов россиян.

«Потребность в безопасности россиян законная и выраженная, как у немцев, поляков, прибалтов и украинцев», говорится в тексте. Довольно банально. За этим следуют детали: Нужно все же «понимать страх россиян, с тех пор как страны НАТО в 2008 году пригласили Грузию и Украину стать членами альянса». Объективно, это предложение неверное, поскольку НАТО или отдельные члены никого не приглашают. Государства могут подать заявку на вступление. В 2007 году Грузия и Украина это сделали. На саммите в Бухаресте НАТО отклонило вступление. Сегодня альянс сделал бы так снова.

Но страхи часто иррациональны. В чем тогда заключается субъективный страх россиян? До саммита в Бухаресте в 2008 году, российский государственный научно-исследовательский институт ВЦИОМ провел опрос: «Что угрожает существованию нашего государства?», спрашивали у граждан. Три процента назвали членство Украины и Грузии в НАТО. Военную угрозу со стороны США, НАТО и Запада в целом – 11 процентов.

«Отчуждение» вызывает у россиян беспокойство

Из всех опасностей наиболее реальной людям тогда казалось «падение уровня жизни вплоть до голода». 70 процентов респондентов считали такой сценарий возможным. Это был год, когда начался глобальный финансовый кризис. Далее называли терроризм (67 процентов), экологические катастрофы (59 процентов) и снижение уровня развития науки и культуры (59 процентов). «Война с западными странами» казалась россиянам настолько же реальной (17 процентов), как и угроза падения кометы (15 процентов).

Но сегодня все, должно быть, выглядит по-другому, учитывая «катастрофическую спираль угроз и контр-угроз», на которую указали авторы призыва. Да: последнее исследование показало, что экономический крах больше не на первом месте в списке страхов россиян, там теперь страх «отчуждения» - что китайцы могут вытеснить российское население. Террор остается на втором месте. На последнем месте: война с Западом. В августе 13 процентов считали это реальной угрозой. Значительно большим был страх раскола в правящей элите и последующего усиления борьбы за власть (21 процентов).

Какую историю распространяет Кремль внутри страны

Этому есть причина: историю об осаде России и опасном приближении НАТО Владимир Путин рассказывает, в основном, своим западным коллегам, в последнее время еще в интервью немецкому телевидению. Призыв показывает, что семя падает на благодатную почву в этой стране. В своей стране российская пропаганда рассказывает совсем другую историю, а именно: о могучей российской армии, которая может «превратить Америку в радиоактивный пепел».

Значит, страх перед Западом? Нет. Но растущая враждебность. Десять лет назад в опросе независимого Левада-центра 41 процентов респондентов назвали отношение к Соединенным Штатам «нормальным и спокойным», одиннадцать процентов описали его как «дружественное». Это был год расширения НАТО на восток, когда были приняты три государства Балтии, Болгария, Румыния, Словакия и Словения. До января 2014 года эти показатели были на уровне более 35 процентов. Когда началась антизападная пропаганда, в марте они упали на 16 процентов. В сентябре еще два процента россиян считали отношения с Соединенными Штатами нормальными. Для ЕС, кривая выглядит примерно также.

Уязвленная гордость

Угроза, которую Кремль распространяет в стране, не военная, а возникшая из-за уязвленной гордости. Соединенные Штаты воспользовались кризисом в Украине, чтобы преуменьшить значение развивающейся России, заявил Путин на прошлой неделе. Согласно опросу Левада-центра, 79 процентов россиян считают это правдой. Более чем половине россиян важнее, чтобы их страна была сверхдержавой, чем жизнь в достатке. Они не боятся, они хотят вызывать страх.

Владимир Путин использует эти чувства, потому что он сам боится: антизападная риторика началось в 2012 году, когда сотни тысяч россиян протестовали против фальсификации выборов. И она была радикально усилена во время украинского Майдана. На самом деле, Путина гораздо меньше пугает НАТО. Он боится своего народа.