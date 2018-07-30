Парижская мэрия вывесит фотографию Сенцова на своем фасаде

Сенцов голодает в российской колонии уже 78-й день, требуя освобождения украинских политзаключенных Кремля.

На парижской мэрии сегодня разместят фотографию украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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Об этом сообщает страница Save Oleg Sentsov в соцсети, передает 112.ua. "Парижский мэр в поддержку Олега Сенцова, который вскоре достигнет 80-го дня голодания, разместит его фотографию на фасаде городской мэрии в 4-м муниципальном округе", - говорится в сообщении.

Ранее также мэр Парижа Анн Идальго напомнила о Сенцове накануне финала ЧМ по футболу в России. Она написала в соцсети, что пока глаза мирового сообщества прикованы к финалу ЧМ в Москве, Сенцов на четыре года лишился свободы и продолжает голодать.

Как сообщал УНИАН, украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Основное его требование - освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.