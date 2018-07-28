Социалисты пойдут на президентские выборы со своим кандидатом

Председатель СПУ Илья Кива отметил успехи Соцпартии в партийном строительстве и общественной деятельности.

Социалистическая партия Украины 30 сентября проведет съезд, на котором выдвинет своего кандидата в президенты.

Об этом после заседания политисполкома СПУ написал в своем Фейсбук глава партии Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«С нами уже тысячи людей — это армия тех, кто готов менять нашу страну к лучшему. 30 сентября мы проведем всеукраинский съезд Социалистической партии Украины. На него мы выйдем с новыми идеями, взглядами и четким планом действий. Мы покажем всю нашу команду и делегируем от имени Социалистической партии нашего кандидата на должность Президента Украины!», — заявил он.

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Илья Кива также отметил успехи Соцпартии в партийном строительстве и публичной деятельности.

«Каждый день мы укрепляем нашу команду и сегодня мы подвели итоги работы. Мы тщательно готовимся к избирательному процессу и уже сейчас четко готовы заявить: наша команда готова к избирательной гонке. Мы провели сегодня заседание политсовета партии, где каждый руководитель областной организации показал свои результаты партийной работы. С уверенностью могу сказать, мы стали сильной, эффективной и целеустремленной командой», — констатировал лидер СПУ.