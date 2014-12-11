Кабмин намерен проводить активную информационную политику на Западе

Об этом он заявил, представляя программу правительства, сообщает «Украинская правда».

"Информационная безопасность является ключевым и основным из приоритетов для страны в целом. Страна должна знать правду, знать куда мы идем, как мы идем и какие цели мы достигаем", - отметил он.

"Страна должна себя защищать в информационном поле как внутри страны, так и вовне", - добавил он.

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"Это создание иновещания. Об Украине должны знать все. В каждом отеле, в каждой стране должно быть украинское иновещание, где рассказывают про Украину на английском, немецком, французском и испанском. Мы - страна, которая должна быть у всех на устах. Поэтому (должна быть - ред.) активная информационная политика на западе", - сказал он.

"Что касается внутренней информационной политики. В парламенте было принято решение о создании общественного телевидения. Принято решение о создании Публичного акционерного общества Общественное вещание Украины. Мы идем по пути разгосударствления всех СМИ и реализации принятых решений об общественном телевидении. В стране начался процесс формирования общественного телевидения", - отметил он.