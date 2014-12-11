Кабмин намерен проводить активную информационную политику на Западе
Премьер Арсений Яценюк заявляет, что информационная безопасность является одним из основных приоритетов государственной политики.
Об этом он заявил, представляя программу правительства, сообщает «Украинская правда».
"Информационная безопасность является ключевым и основным из приоритетов для страны в целом. Страна должна знать правду, знать куда мы идем, как мы идем и какие цели мы достигаем", - отметил он.
"Страна должна себя защищать в информационном поле как внутри страны, так и вовне", - добавил он.
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"Это создание иновещания. Об Украине должны знать все. В каждом отеле, в каждой стране должно быть украинское иновещание, где рассказывают про Украину на английском, немецком, французском и испанском. Мы - страна, которая должна быть у всех на устах. Поэтому (должна быть - ред.) активная информационная политика на западе", - сказал он.
"Что касается внутренней информационной политики. В парламенте было принято решение о создании общественного телевидения. Принято решение о создании Публичного акционерного общества Общественное вещание Украины. Мы идем по пути разгосударствления всех СМИ и реализации принятых решений об общественном телевидении. В стране начался процесс формирования общественного телевидения", - отметил он.