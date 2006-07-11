Ющенко является сторонником переговорного процесса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что ситуация в парламенте должна решаться только путем переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня журналистам после встречи со спикером ВР Александром МОРОЗОМ.

Он отметил, что все процессы во ВР должны отвечать Регламенту и Конституции, а любое отклонение от этого ведет к поляризации политических сил в парламенте.

Президент также отметил, что процесс создания новой коалиции должен начаться после завершения де-юре существования первой коалиции. Президент отметил, что попытка инициировать рассмотрение руководства ВР, распределение комитетов сегодня может привести «к сужению переговорного процесса». По его убеждению, это ведет к политической поляризации Украины и политической конфронтации. «Нам нужно прийти к модели, возможно даже через технические решения, через техническое правительство, демонстрировать уважение и понимание позиции простых людей, как на Востоке, так и на Западе, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Отвечая на вопрос, выступает ли он за формирование широкой коалиции, В.ЮЩЕНКО сказал: «Я являюсь сторонником того, что между тем, что произошло и тем, что кто-то хочет строить должен быть только переговорный процесс». Он подчеркнул, что только путем переговоров можно решить ситуацию в парламенте и консолидировать украинское общество. Он также подчеркнул, что в случае нерезультативности переговорного процесса, нарушения законов и Конституции, готов распустить парламент.

В то же время В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что перевыборы не решат существующие проблемы, а только их пролонгируют. По его мнению, за 4 месяца мнение населения значительно не изменились и в парламент попадут сегодняшние 5 политических сил. Он выразил пожелание, что парламентские политические силы должны почувствовать на себе государственническую ответственность, а не заниматься политическим уничтожением друг друга.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что Президент должен остаться над переговорным процессом.

«Президента втягивают в переговорный парламентский процесс. Меня хотят видеть как сторону переговоров», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я являюсь Президентом, который должен находить диалог с каждой политической силой», - добавил он.

Президент подчеркнул, что парламент должен учиться самостоятельно работать. Он также подчеркнул, что последние события в ВР происходят из-за несовершенства политической реформы. «Политически украинский парламент не готов и долгие годы будет не готов к такому кресту», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что формирование коалиции «по линии реки Днепр очень негативно влияет на общенациональный диалог».