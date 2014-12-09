В Донецкой области задержали азербайджанца из "Оплота"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, во время досудебного расследования установлено, что 39-летний иностранец прошел военное обучение. После этого он был причислен к разведывательному подразделению террористической группы «Оплот», которая действует в составе террористической организации «ДНР». Основной задачей боевой группы, в которую входил иностранец, было выявление мест расположения подразделений Вооруженных сил Украины и передача этой информации боевикам «ДНР». В дальнейшем именно эта информация использовалась для нанесения огневых ударов по позициям украинских войск.

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Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации). Досудебное расследование продолжается.