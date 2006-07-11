Идет голосование по кандидатуре первого вице-спикера

В парламенте объявлено голосование по кандидатуре первого вице-спикера. Голосование будет проходить до 22.30.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель счетной комиссии Ярослав СУХИЙ напомнил депутатам, что голосование будет проходить в тайном режиме путем подачи бюллетеней. По его словам голосование будет длиться час.

В то же время член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО сообщил журналистам, что переизбрание руководства счетной комиссии является нелегитимным, поскольку, в частности, депутатов от фракции БЮТ, которые являются членами счетной комиссии, неверно проинформировали о месте заседания и они вместе с представителями «Нашей Украины» все это время, пока длилось заседание, искали место его проведения.