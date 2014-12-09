Президент ЕП: События в Украине являются беспрецедентным испытанием для всей Европы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в письме Шульца к участникам конференции ”Украина как тест для европейской солидарности?”, которая проходит в Европарламенте.

”В эти важные дни мы вместе с Украиной, потому что мы не можем просто стоять и смотреть, как нарушаются принципы международного права”, - заявил он и выразил надежду скоро увидеть в Украине мир.

Шульц напомнил, что Европарламент неоднократно высказывался в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждая незаконную аннексию Россией Крыма и агрессию на востоке Украины. Кроме того, он выразил готовность Европарламента помочь Украине в процессе осуществления реформ.

Читайте такжеГлава Европарламента: Насильственное изменение границ в Европе неприемлемоОн считает, что события в Украине являются беспрецедентным испытанием для всей Европы. ”Диалог между экспертами, которые вырабатывают политику, важен для того, чтобы найти разрешение конфликта, который продолжается на востоке Украины. Поэтому я ценю ваши усилия собрать экспертов за одним столом, чтобы обсудить возможные решения, повестку дня реформ и роль, которую должна играть Европа. Европарламент является надежным партнером и другом”, - отметил Шульц.