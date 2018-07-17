Эксперт объяснил, почему Трамп не вспомнил об Украине на встрече с Путиным

Эксперт отметил, что команда Трампа убедила его, что с темой Украины лучше проявлять осторожность.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным проявил осторожность, уделяя минимум внимания вопросу Украины.

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Об этом "Апострофу" рассказал ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Отмечается, что Трамп мог молчать об Украине, в то время как Путин лаконично высказался по этому вопросу, поскольку его убедила так американская администрация.

"После туманных намеков относительно Крыма, думаю, команда Трампа убедила его, что с темой Украины лучше проявлять осторожность, чтобы не сделать уступок Кремлю. Да и эта тема его меньше интересует, чем, например, распространение ядерного оружия или война в Сирии", - подчеркнул Капитоненко.