Путин заявил, что эксперты РФ и США проработают "новые идеи по урегулированию кризиса в Украине"
Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом договорились проработать на экспертном уровне вопрос "урегулирования кризиса в Украине".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью российскому "Первому каналу".
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"Мы говорили по Украине, там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне", - сказал Путин
Он заявил, что это может стать элементом движения вперед.
"На мой взгляд, это тоже позитивный элемент движения вперед, может быть, так я скажу очень аккуратно", - добавил Путин.
Как сообщал УНИАН ранее, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил о "внутриукраинском" кризисе и предложил США "настраивать" Украину на выполнение Минских соглашений.
Также Путин заявил, что президент США Дональд Трамп считает аннексию Крыма незаконной, но для РФ «вопрос закрыт».