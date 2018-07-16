Путин предложил Трампу «настраивать» Украину на выполнение Минских соглашений

По итогам переговоров с Трампом Путин также заявил о «внутриукраинском» кризисе.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил о «внутриукраинском» кризисе и предложил США «настраивать» Украину на выполнение Минских соглашений.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров с Трампом.

«При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации Минских договоренностей. США могли бы решительней настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу», - сказал Путин.