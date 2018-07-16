Путин предложил Трампу «настраивать» Украину на выполнение Минских соглашений
18:57, 16 июля 2018Мир
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По итогам переговоров с Трампом Путин также заявил о «внутриукраинском» кризисе.
Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил о «внутриукраинском» кризисе и предложил США «настраивать» Украину на выполнение Минских соглашений.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров с Трампом.
«При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации Минских договоренностей. США могли бы решительней настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу», - сказал Путин.
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