У Порошенко прогнозируют, что местные выборы пройдут в конце октября
11:11, 08 декабря 2014Политика
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Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Валерий Пацкан заявил, что местные выборы в Украине, вероятнее всего, состоятся в конце октября 2015 года.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Скорее всего, выборы состоятся в последнюю неделю октября 2015-го года. Я не очень верю, что их можно провести весной. Мы просто еще не готовы к этому. Нужно изменить законодательство", - сказал Пацкан.
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Ранее лидер политической партии «Объединение «Самопомич», мэр Львова Андрей Садовый заявил, что считает - местные выборы в Украине нужно проводить уже весной следующего года.
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