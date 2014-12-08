У Порошенко прогнозируют, что местные выборы пройдут в конце октября

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Скорее всего, выборы состоятся в последнюю неделю октября 2015-го года. Я не очень верю, что их можно провести весной. Мы просто еще не готовы к этому. Нужно изменить законодательство", - сказал Пацкан.

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Ранее лидер политической партии «Объединение «Самопомич», мэр Львова Андрей Садовый заявил, что считает - местные выборы в Украине нужно проводить уже весной следующего года.