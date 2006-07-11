Мороз: Президент является сторонником создания широкой коалиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО является сторонником создания широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сказал сегодня журналистам по итогам встречи с главой государства.

«Встреча с президентом засвидетельствовала, что он - сторонник создания широкой коалиции и предлагает создать для этого предпосылки, чтобы это состоялось в виде переговоров, насколько это позволяет Регламент», - сказал А.МОРОЗ.

Он отметил, что сейчас этот вопрос будет поднят в сессионном зале, если позволят протестующие политические силы.

Спикер отметил, что сегодня обязательно будет решаться вопрос об избрании первого вице-спикера парламента. «Любое продолжение работы ВР начнется с рассмотрения этого вопроса по существу», - отметил А.МОРОЗ.

Встреча А.МОРОЗА и В.ЮЩЕНКО длилась почти полтора часа.