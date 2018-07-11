ПА ОБСЕ приняла резолюцию насчет репрессий в оккупированном Крыму

Парламентарии призывают РФ прекратить практику принуждения жителей Крыма к службе в российских вооруженных силах.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала Россию освободить незаконно задержанных или осужденных украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Как говорится на сайте ПА ОБСЕ, сегодня в Берлине в рамках 27-й ежегодной сессии ассамблеи была принята Берлинская декларация и ряд резолюций, вошедших в эту декларацию.

В частности, была принята резолюция "Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает РФ "безотлагательно и безоговорочно освободить крымских активистов Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Чирния, Ремзи Меметова, Сейрана Салиева, Владимира Балуха, Александра Костенко, Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Арсена Джеппарова, Рефата Алимова и других украинских граждан, которые были незаконно задержаны или заключены в тюрьмы по сфабрикованным обвинениям de facto властями в оккупированном Крыму".

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Парламентарии стран-участниц ОБСЕ призывают РФ "положить конец всем формам запугивания, притеснения, дискриминации и преследования религиозных общин в Крыму".

Также они призывают "прекратить искоренение образования на украинском языке и его изучения, ограничение и подавление культурных, религиозных и иных проявлений украинской идентичности и обеспечить возможность получения образования на украинском и крымскотатарском языках" и "немедленно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности, отозвать решение, запрещающее руководителям Меджлиса въезжать в Крым, и воздержаться от сохранения или установления ограничений в отношении возможности крымскотатарской общины сохранять свои представительные органы, включая Меджлис и Курултай".

В резолюции содержится призыв к России "положить конец практике принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных или вспомогательных силах Российской Федерации, в том числе посредством давления или пропаганды", "прекратить преследование и незаконное задержание всех жителей Крыма, которые выступают против незаконной оккупации полуострова".

Также асамблея призывает РФ "провести оперативные, беспристрастные и эффективные расследования всех случаев нарушений прав человека в Крыму, включая случаи пыток, похищений и насильственных исчезновений".

Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Российскую Федерацию "прекратить навязывать применение законов Российской Федерации в оккупированном Крыму, а также принудительно присваивать российское гражданство жителям Крыма в нарушение международного права, а также прекратить насильственную депортацию из Крыма украинских граждан, не имеющих российских паспортов".

Кроме того, парламентарии призывают Россию "воздерживаться от перевода лиц, содержащихся под стражей или в учреждениях социальной опеки, включая детей, в Российскую Федерацию

и на другие подконтрольные ей территории" и "прекратить политику изменения демографического состава населения Крыма путем переселения на полуостров собственного населения с российской территории".

ПА ОБСЕ призывает РФ "безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ в Крым международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, Организации Объединенных Наций и Совета Европы, а также любым правозащитным НПО или средствам массовой информации, желающим посетить Крым, оценить положение в Крыму и информировать о нем" и "создать и поддерживать безопасные и благоприятные условия для независимой и не подвергающейся необоснованному вмешательству работы журналистов, правозащитников и адвокатов в Крыму".