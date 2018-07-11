Проверка Департамента спецрасследований была плановой, но ее проведение было заблокировано - ГПУ

В ГПУ заявили, что информация начальника Департамента спецрасследований о попытке провести внеплановую проверку не соответствует действительности.

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что проверка Департамента специальных расследований была плановой, а ее проведение было заблокировано безосновательными требованиями.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины.

В ГПУ отметили, что информация, которая появилась в СМИ 6 июля со ссылкой на начальника Департамента специальных расследований, о том, что «комиссия Генеральной прокуратуры Украины пыталась провести внеплановую проверку» в указанном Департаменте, которая якобы была «нацелена на поиск оснований для его увольнения», и при этом «просила руководство Департамента подписать документы об отказе в допуске комиссии к проверке», не соответствует действительности.

«Указанная проверка не была внеплановой, она должна была проводиться в соответствии с пунктом 4.2 плана первоочередных мероприятий Генеральной прокуратуры Украины на II квартал 2018 года по вопросу организации работы в Департаменте специальных расследований. Ее задачей было обеспечение выполнения плана работы», - говорится в сообщении.

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В ГПУ отметили, что план первоочередных мероприятий ГПУ на II квартал 2018 года был утвержден генпрокурором 26 марта и 4 апреля официально в печатном виде предоставлен куратору указанного Департамента - заместителю генпрокурора.

Кроме того, добавили в ведомстве, 16 мая, на основании ст. 9 закона «О прокуратуре», издан приказ генпрокурора «О проверке состояния организации работы в Департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины», для этого была создана рабочая группа в составе работников ГПУ. 21 мая приказ официально в печатном виде был предоставлен в Департамент спецрасследований.

В ГПУ отметили, что «члены этой группы не просили руководство Департамента «подписать документы об отказе в допуске комиссии к проверке», не пытались «записать факт отказа», а наоборот, аргументированно в течение длительного времени убеждали в необходимости ее проведения, объясняя обоснованность указанной плановой проверки, соответствие ее действующему законодательству, нормативно-правовым актам Генеральной прокуратуры, в частности приказу Генеральной прокуратуры от 19 января 2017 года №15 «Об основных принципах организации работы в органах прокуратуры Украины».

«Каждый член группы при первой встрече в помещении указанного Департамента 2 июля, а затем 6 июля, сообщил его руководителю, а также руководителям Департамента о направлениях проверки, отметив название номенклатурных дел, которые будут осматриваться, и сославшись на проверку выполнения Департаментом задач, предусмотренных его же положением, которое есть на сайте ведомства, то есть не является тайным», - отмечается в сообщении.

Кроме того, отметили в ГПУ, внимание руководителя Департамента спецрасследований было обращено на то, что все его жалобы по этой проверки и на членов группы, в отношении которых он видел «конфликт интересов», рассмотрены, ему предоставлены обоснованные письменные ответы. Также, с учетом его обращений, отдельные члены группы исключены, их заменили другими работниками прокуратуры.

«Однако руководитель указанного Департамента, несмотря на предоставленную ему обстоятельную информацию, требовал «документы о том, какие именно направления планируется проверять». При этом не смог сослаться ни на один нормативно-правовой акт, предусматривающий предоставление таких «документов». Не давал возможности приступить к проверке, блокируя ее проведение безосновательными, ничем не предусмотренными требованиями», - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в ГПУ, приказ о проведении плановой проверки Департамента «в настоящее время не выполнен в связи с безосновательным, необоснованным и незаконным отказом главы Департамента создать соответствующие условия для работы группы».

Как известно, 6 июля руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил в СМИ, что в Департамент пришли с внеплановой проверкой. По его словам, людей, которые хотели провести проверку, не пустили в Департамент, потому что они не смогли предоставить соответствующих документов по плану их проверки.

Напомним, сегодня, 11 июля, генеральный прокурор Юрий Луценко подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины, которым, в частности, ликвидирован возглавляемый Сергеем Горбатюком Департамент специальных расследований, занимавшийся расследованием преступлений во время Революции достоинства в 2013-2014 гг.